Минобороны сообщило об ударах «Центра» по бригаде «Азов»

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение бригаде спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащие улучшили свое тактическое положение и поразили живую силу и технику ряда соединений ВСУ. В числе целей оказались три тяжелые механизированные, две механизированные, пехотная, аэромобильная, две десантно-штурмовые бригады, два штурмовых полка, четыре бригады нацгвардии, а также бригада спецназначения «Азов».

Боевые действия велись в районах населенных пунктов Торецкое, Доброполье, Артемовка, Водянское, Гришино и Белицкое в Донецкой народной республике, а также Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное в Днепропетровской области.

В Минобороны уточнили, что потери противника превысили 400 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты Bradley американского производства, французский бронетранспортер VAB, пять бронированных машин, 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны сообщило об ударах по топливным базам и пунктам ВСУ.