Оренбуржец стал фигурантом уголовного дела после угроз падчерице на улице

В Оренбургской области мужчину задержали за угрозы падчерице

Житель Оренбургской области был задержан после угроз падчерице. Об этом сообщает UTV.

Инцидент произошел в одном из сел Бугурусланского района. По данным Telegram-канала, между матерью 14-летней пострадавшей и отчимом на улице возник конфликт.

Во время скандала девушка попыталась защитить родительницу, это не понравилось мужчине. Он схватил падчерицу за ворот куртки и стал угрожать расправой.

После этого девушка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Мужчине грозит наказание в виде обязательных или принудительных работ, ограничения свободы, ареста, или лишения свободы на срок до двух лет», – сообщается в публикации.

До этого в Подмосковье иностранца обвинили в избиении собственной пятимесячной дочери. Девочка долго плакала, это побудило мужчину нанести ей несколько ударов, после которых ее спасти не удалось.

Ранее в Норильске брошенный матерью младенец не выжил после пяти дней голодания.