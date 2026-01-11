Размер шрифта
Минобороны заявило, что ВСУ пытались установить флаг на здании администрации в Купянске

МО РФ: дрон ВСУ пытался установить флаг на здании администрации в Купянске
Таисия Лисковец/РИА Новости

Украинские военные при помощи дрона пытались установить флаг на здании городской администрации в Купянске. Об этом заявило министерство обороны России.

«Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в городе, предприняли безуспешную попытку установки при помощи беспилотного летательного аппарата украинского флага на здании городской администрации», — говорится в сводке ведомства.

Там добавили, что флаг и беспилотник были уничтожены.

20 ноября российский президент Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки Запад, где ему доложили о полном захвате Купянска и блокировании 15 батальонов ВСУ. Украинская сторона потерю города отрицает.

В конце декабря Минобороны РФ сообщало, что Купянск находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Запад». Украинская армия не оставляет попытки отбить город.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ пресекают попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска.

