Чемпион мира по современному пятиборью скончался в 65 лет

Победитель чемпионата мира по современному пятиборью Евгений Зинковский скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщила пресс‑служба Федерации современного пятиборья России.

О причинах смерти не сообщается.

«Федерация современного пятиборья России и вся пятиборная общественность выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким Евгения Зинковского», — указано в заявлении.

Зинковский в 1982—1986 годах входил в сборные РСФСР и СССР. В 1983 году вместе с Анатолием Старостиным и Алексеем Хаплановым он завоевал золото чемпионата мира в немецком Варендорфе в командном зачете, а в личном зачете Зинковский стал третьим. Также в своей карьере он выиграл дважды Кубок РСФСР — в 1981 и 1983 годах, завоевал серебряную награду чемпионата СССР в 1987 году. Также на его счету серебряная медаль Спартакиады народов СССР — 1983 в командном зачете и бронзовая награда Кубка СССР (1986) в личном первенстве.

По окончании спортивной карьеры работал тренером. Среди его учеников чемпионы и медалисты России, а также победители V Летней Спартакиады учащихся России.

