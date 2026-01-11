Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Чемпион мира по современному пятиборью скончался в 65 лет

Ушел из жизни чемпион мира по современному пятиборью Зинковский
Федерация современного пятиборья России

Победитель чемпионата мира по современному пятиборью Евгений Зинковский скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщила пресс‑служба Федерации современного пятиборья России.

О причинах смерти не сообщается.

«Федерация современного пятиборья России и вся пятиборная общественность выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким Евгения Зинковского», — указано в заявлении.

Зинковский в 1982—1986 годах входил в сборные РСФСР и СССР. В 1983 году вместе с Анатолием Старостиным и Алексеем Хаплановым он завоевал золото чемпионата мира в немецком Варендорфе в командном зачете, а в личном зачете Зинковский стал третьим. Также в своей карьере он выиграл дважды Кубок РСФСР — в 1981 и 1983 годах, завоевал серебряную награду чемпионата СССР в 1987 году. Также на его счету серебряная медаль Спартакиады народов СССР — 1983 в командном зачете и бронзовая награда Кубка СССР (1986) в личном первенстве.

По окончании спортивной карьеры работал тренером. Среди его учеников чемпионы и медалисты России, а также победители V Летней Спартакиады учащихся России.

Ранее советская баскетболистка Семенова умерла в 73 года.
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+