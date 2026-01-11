Российское генконсульство в Пхукете подтвердило гибель россиянки в аварии с катером

РИА: генконсульство РФ в Пхукете подтвердило гибель россиянки в аварии с катером

Российское генеральное консульство в городе Пхукет подтвердило гибель 18-летней россиянки при столкновении туристического спидбота с рыболовным траулером. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жертвой аварии стала Елизавета С. По данным тайских СМИ, всего в результате происшествия пострадали 12 человек, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«К сожалению, смерть россиянки подтверждается. По другим пострадавшим данные проясняем», — сказал в беседе с агентством генеральный консул РФ в Пхукете Егор Иванов.

Авария произошла утром 11 января недалеко от острова Ко Кай. Скоростной катер Korawich Marine 888 на ходу врезался в рыболовный траулер Pichai Samut 1. В момент столкновения на борту находились 52 туриста и трое членов экипажа.

В результате удара носовая часть лодки получила серьезные повреждения, после чего судно начало тонуть и перевернулось. Среди пассажиров началась паника, люди пытались спасти своих близких и выбраться с тонущего катера.

Все 55 человек оказались в воде. По предварительным данным, спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег.

