В Иране уже более 60 часов нет интернета

NetBlocks: отключение интернета в Иране продолжается уже более 60 часов
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Доступ в интернет на территории Ирана отсутствует более чем 60 часов. Об этом свидетельствуют данные международной службы мониторинга NetBlocks.

«Отключение интернета в Иране продолжается уже более 60 часов, а уровень подключения по всей стране по-прежнему составляет около 1 % от обычного уровня», — говорится в сообщении.

В службе мониторинга отметили, что такого рода цензура представляет прямую угрозу безопасности и благополучию граждан исламской республики в «ключевой для будущего страны момент».

Интернет на всей территории Ирана был отключен 8 января. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее в Евросоюзе призвали власти Ирана восстановить доступ к интернету.

