Новости. Общество

В Кушве Свердловской области устранили коммунальную аварию

Администрация Свердловской области: в Кушве восстановили теплоснабжение
Andrzej Rostek/Shutterstock/FOTODOM

В городе Кушва Свердловской области восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии, в результате которой более 200 домов остались без отопления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

Отмечается, что причиной аварии стал прорыв на теплотрассе. В настоящее время запущены три отопительных котла котельной «Рудничная», температура в жилье граждан постепенно повышается.

«Отопление в квартиры жителей многоквартирных и частных домов, организаций поступает стабильно, температура воды в системе отопления поднимается до нормативных значений», — пояснили в администрации.

Авария на котельной в Кушве произошла 11 января. Авария затронула как жилые дома, так и 16 социально- значимых объектов, уточнили в МЧС.

До этого десятки многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов остались без отопления из-за прорыва трубы на теплопроводе в городе Белорецке, Республика Башкортостан. Всего без тепла остались 74 многоквартирных дома.

Ранее россиянам объяснили, почему в квартире холодно и как найти причину.

