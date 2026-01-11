Размер шрифта
Новости. Общество

В Воронеже после атаки БПЛА выявили повреждение православной гимназии

Мэрия Воронежа заявила о повреждении православной гимназии из-за атаки БПЛА
Православная гимназия в Воронеже получила повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

«Информация по поврежденному образовательному объекту. Это учреждение епархии (Воронежская православная гимназия)», — рассказали в администрации.

Там добавили, что получить сведения о возобновлении учебного процесса можно в самой гимназии.

Украинские дроны атаковали Воронеж в ночь на 11 января. Как сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев, это была одна из самых масштабных атак на город с начала специальной военной операции.

Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Мужчина и женщина получили легкие порезы, у еще одной женщины диагностировали проникающее ранение брюшной полости, у другой — черепно-мозговую травму. Одну из раненых спасти не удалось.

Кроме того, БПЛА повредили окна и фасады семи многоквартирных домов. В двух из них после атаки произошли возгорания, пожары уже ликвидировали. Также урон получили шесть частных домов, два автомобиля, одна единица специальной техники и объект одной из спасательных служб.

Ранее удар ВСУ по Воронежу назвали местью за использование ракеты «Орешник».

