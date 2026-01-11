Размер шрифта
В Минобороны рассказали о количестве сбитых за сутки дронов

Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили 130 беспилотников самолетного типа
Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 130 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, российские военнослужащие сбили две управляемые авиационные бомбы.

10 января в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении одной управляемой ракеты большой дальности «Нептун» и 70 украинских беспилотников самолетного типа.

Вечером того же дня средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника в ходе отражения массовой атаки, которая продлилась три часа.

Удары наносились в период с 20:00 до 23:00 мск. По данным Минобороны РФ, 17 дронов были сбиты над Воронежской областью, восемь — над Курской, пять — над Брянской и еще три — над Белгородской. Все беспилотники были самолетного типа.

Ранее российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ.

