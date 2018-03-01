В Белом доме не исключили полный запрет на импорт нефти из Венесуэлы

Администрация президента США рассматривает возможность введения санкций против нефтяного рынка Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный осведомленный источник в Белом доме.

Это связано с решением президента Венесуэлы Николаса Мадуро баллотироваться на новый срок, против чего выступает Вашингтон. Источник агентства при этом не исключил, что США могут ввести полный запрет на импорт нефти из Венесуэлы.

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«Полагаю, это довольно серьезно ударит по нефтяному рынку в краткосрочной перспективе», — отметил чиновник Белого дома.

Он, однако, оговорился, что окончательного решения не принято, и администрация президента продолжает рассматривать этот вопрос.