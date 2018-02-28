Совфед продлил «дачную амнистию»

Сенаторы одобрили закон о продлении сроков действия «дачной амнистии» в отношении объектов индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года, передает РИА «Новости».

Госдума в окончательном чтении приняла закон о продлении сроков действия «дачной амнистии» 22 февраля.

Ранее автор проекта закона, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал «Газете.Ru», что принципиального отличия от сегодняшней «дачной амнистии», которая завершается 1 марта 2018 года, в новом законе не будет.