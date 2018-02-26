В Ростуризме рассказали о популярности России среди мусульманских туристов
Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что российское туристическое направление привлекает все больше туристов из мусульманских стран, передает РИА «Новости».
«Мусульманские страны являются одним из перспективных рынков с точки зрения развития въездного туризма в нашей стране. Современное поколение мусульман активно путешествует по всему миру. Согласно прогнозам экспертов, к 2020 году количество представителей данной религии, выезжающих за рубеж с целью туризма, увеличится до 156 млн. человек, а рынок мусульманского туризма составит $200 млрд.», — сказал Сафонов.
В ведомстве полагают, что Россия является перспективной страной для халяльного туризма, так как в ряде регионов преобладает мусульманское население и сильны исламские традиции.
Ранее в Ростуризме назвали самые популярные у иностранных туристов места в России.