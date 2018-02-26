Арбитраж Москвы отказался включить криптовалюту в конкурсную массу должника
Арбитражный суд Москвы отказался включить криптовалюту, принадлежащую признанному банкротом гражданину Илье Царькову, в его конкурсную массу, сообщает РИА «Новости».
«В удовлетворении ходатайства финансового управляющего… отказать», — огласила резолютивную часть определения суда судья Лариса Кравчук.
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Суд рассматривал заявление финансового управляющего Царькова, потребовавшего включить кприптовалюту должника в конкурсную массу и обязать Царькова предоставить ему доступ к криптокошельку.
Ранее в Таиланде банкам запретили операции с криптовалютами.