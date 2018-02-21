Источник: министр экономики Венесуэлы проконсультирует Минфин России по «Петро»

Министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа проводит в Москве консультации по национальной криптовалюте «Петро». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства Венесуэлы в Москве.

«Министр финансов Симон Серпа находится с визитом в Москве, запланированы консультации в министерстве финансов России. Тема обсуждения — запуск криптовалюты «Петро», — заявили в посольстве.

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Ранее сообщалось, что объем предварительных продаж криптовалюты «Петро» в первый день торговли достиг отметки в $735 млн.

Венесуэла начала продажи «Петро» 20 февраля. Южноамериканская страна стала первым государством с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти и других полезных ископаемых.