Центробанк ожидает постепенное возвращение инфляции к 4%

Годовая инфляция в России будет постепенно возвращаться к целевому уровню 4%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«По прогнозу Банка России, годовая инфляция сохранится на низком уровне и будет возвращаться к 4% постепенно. На конец 2018 года она может оставаться несколько ниже 4%», — заявили в ЦБ.

Реклама

Регулятор отметил, что приближению годовой инфляции к 4% будут способствовать как исчерпание эффекта временных факторов, так и увеличение внутреннего спроса в условиях перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике ЦБ.

Ранее сообщалось, что ЦБ зафиксировал замедление месячной инфляции в России.