В России обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру

В Амурской области неизвестный расплатился за топливо на автозаправке поддельной двухтысячной купюрой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление региональной прокуратуры.

«Билет банка России достоинством 2 тыс. руб. образца 2017 года с признаками подделки был обнаружен на автозаправочной станции в селе Среднебелая Ивановского района. Проверка показала, что купюра была передана оператору станции при оплате за топливо неустановленным мужчиной», — рассказали в ведомстве.

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Уточняется, что изъятая купюра распечатана на цветном принтере.

Ранее сообщалось, что количество фальшивых купюр в России сократилось на четверть.