Египет ожидает скорое подписание документов для полетов между Москвой и Каиром

Посол Египта в России Ихаб Наср заявил, что документы для начала прямых рейсов EgyptAir между Москвой и Каиром могут быть подписаны в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это коммерческий вопрос, стороны работают. Я думаю, на этой или следующей неделе. Это вопрос дней», — сказал Ихаб Наср.

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Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщил, что планы запустить авиасообщение из России в Египет с середины февраля остаются в силе.

Он также подчеркнул, что в неделю из России в Египет будет совершаться около 5 рейсов.