В России появятся три новых ТОРа

На Урале и в Сибири будут созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) — «Железногорск» (Красноярский край), «Озерск» и «Снежинск» (Челябинская область). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что создание новых ТОРов будет финансироваться из внебюджетных источников.

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В правительстве отметили, что появление новых ТОРов поспособствует появлению дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала городов, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил границы двух ТОРов.