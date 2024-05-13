Сборная США сенсационно проиграла Словакии на чемпионате мира

Сборная США проиграла национальной команде Словакии на групповом этапе чемпионата мира — 2024.

В основное время команды не смогли выявить победителя, а в овертайме сильнее оказалась команда Словакии. Итоговый счет встречи — 5:4.

В составе команды США отличились Мэтт Болди, Шейн Пинто, Брэйди Ткачук и Люк Хьюз. У победителей заброшенными шайбами отметились Милош Келемен, Либор Гудачек, Шимон Немец и Патрик Кох. Автором победного гола в овертайме стал Келемен, оформивший таким образом дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Для США это второе поражение на турнире.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее в Чехии возмутились отстранением сборной России по хоккею.