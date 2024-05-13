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В НАТО усомнились в необходимости восстановления Украины в случае ее поражения на поле боя

Столтенберг: если Украина не одержит верх, восстанавливать будет нечего

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Ints Kalnins/Reuters

В случае поражения Украины в военном конфликте тратить силы и средства на ее восстановление будет бессмысленно. Такое мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на молодежном саммите Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

«Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», — заявил Столтенберг.

Говоря о задачах на текущий момент, генсек НАТО отметил важность «поставки оружия Киеву на устойчивой основе». Кроме того, он в очередной раз заявил о намерении помочь Украине «стать полноправным членом альянса».

13 мая в Швейцарии заявили о выходе конфликта на Украине из-под контроля США. Бывший швейцарский разведчик Жак Бо отметил, что в какой-то момент Франция и Германия решили «вести собственную войну». Аналогичным образом поступили страны Прибалтики в лице Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее премьер Польши Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО.

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