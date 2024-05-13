Молодые люди напали с битой и ножом на мужчину, который что-то искал в лесопосадке

В Воронеже молодые люди ограбили мужчину, который якобы что-то искал в лесу. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

На прошлой неделе 29-летний воронежец обратился в полицию и заявил, что стал жертвой ограбления. Мужчина рассказал, что прогуливался в лесопосадке около девяти часов вечера, и в какой-то момент столкнулся с двумя неизвестными, в руках у одного из них был нож, а у другого – бейсбольная бита. Злоумышленники избили его и забрали мобильный телефон, после чего скрылись.

Вскоре правоохранители установили личности нападавших и задержали их. На допросе двое 21-летних ранее не судимых жителей областного центра пояснили, что пострадавший привлек их внимание своим подозрительным поведением. Со слов подозреваемых, мужчина постоянно смотрел в телефон и что-то искал под кустами и деревьями, оглядываясь по сторонам.

Фигуранты задержаны по статье о разбое, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее в Крыму трое неизвестных избили студента, решив, что он работает наркокурьером.