В Сургуте таксист закрыл в машине женщину с ребенком, требуя деньги за уборку

Жительница Сургута обвинила водителя службы такси в вымогательстве, шофер якобы требовал оплатить химчистку салона после поездки с ребенком. Об этом горожанка рассказала в социальных сетях.

По словам женщины, она перевозила в такси двоих детей. В конце поездки младшему ребенку стало плохо, его вырвало на детское кресло, а из носа пошла кровь. Сургутянка уверяет, что водитель стал кричать на нее, заблокировал двери машины и отказался выпустить семью, пока женщина не переведет ему 15 тысяч рублей за химчистку.

«Подъехав к подъезду и войдя во вкус водитель сказал: «Ты понимаешь, что пока мне будут машину мыть я теряю деньги. Оплати мне рабочие часы, которые я теряю». На карте остались просто пять тысяч больше нет, все последнее. Только после этого он открыл машину и выпустил нас», — рассказала пассажирка.

Обратилась ли женщина с жалобой к руководству сервиса такси — неизвестно. В интервью местным СМИ мужчина заявил, что денег у сургутянки он не вымогал, а наоборот успокаивал мать всю поездку. После чего, женщина якобы извинилась и добровольно перечислила деньги и за химчистку, и за доставленные неудобства — 4600 рублей. Свои слова шофер подтвердил банковскими справками.

Ранее таксист закончил поездку с пьяной женщиной и младенцем в отделе полиции.