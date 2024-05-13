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Российские войска вошли в Волчанск Харьковской области

Генштаб Украины: российские войска вошли на северную окраину Волчанска

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска вошли на северную окраину находящегося в Харьковской области города Волчанск. Об этом со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что ВСУ пытаются выбить российских военнослужащих с занятых ими позиций. Кроме того, бои уже идут западнее Волчанска, в районе населенного пункта Старица.

13 мая депутат Харьковского областного Совета Александр Скорик в эфире украинского телеканала «Эспрессо» заявил, что российские военнослужащие начали окружать город Волчанск. По его словам, в настоящее время в районе города идут крайне сложные позиционные бои. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались «под плотным огнем» российских войск.

В тот же день Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение украинским военным в районе Волчанска и населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области.

Ранее обозреватель американского издания Forbes заявил, что наступление российских войск под Харьковом может быть ловушкой для ВСУ.

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