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Российский хоккеист получил максимальный денежный штраф за грубую игру в матче НХЛ

Задорова оштрафовали на $5 тысяч за потасовку в матче с «Эдмонтоном»

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Sergei Belski-USA TODAY Sports/Reuters

Российский хоккеист клуба «Ванкувер Кэнакас» Никита Задоров получил денежный штраф — $5 тыс. за грубую игру в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщает инсайдер Франк Серавалли в соцсети Х.

В третьем периоде российский форвард подкараулил у борта нападающего соперников Эвандера Кейна и вытолкнул его за пределы площадки прямиком на скамейку запасных. Также он ударил клюшкой в спину Коннора Макдэвида в потасовке по завершении встречи.

Такая сумма — это максимально допустимый штраф в НХЛ.

Игра между «Ванкувером» и «Эдмонтоном» состоялась в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» в присутствии 18 347 зрителей и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Элиас Линдхольм и Брок Бёзер, оформившие по дублю. У хозяев голы на свой счет записали Маттиас Экхольм, Зак Хайман и Леон Драйзайтль.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Ванкувера». Четвертая игра серии состоится в ночь с 14 на 15 мая и начнется в 04:30 по московскому времени.

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