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Глава МИД Египта предупредил о последствиях закрытия КПП «Рафах»

Шукри: закрытие КПП «Рафах» будет иметь тяжелейшие гуманитарные последствия

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Reuters

Остановка работы контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта может привести к катастрофическим гуманитарным последствиям. Об этом в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил египетский министр иностранных дел Самех Шукри, передает РИА Новости.

По данным агентства, основной темой обсуждения стала ситуация в палестинском анклаве. Во время беседы Шукри обратил внимание, что продолжение операции Израиля в секторе Газа создает серьезные риски для безопасности в регионе.

«Министр <...> подтвердил своему американскому коллеге катастрофические гуманитарные последствия, которые затронут более 1,4 млн палестинцев из-за закрытия пограничного перехода «Рафах» и продолжения широкомасштабных израильских атак», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Египта.

Кроме того, в ходе телефонного разговора стороны отметили необходимость возобновить работу сухопутных пограничных переходов между Израилем и сектором Газа. Также Блинкен и Шукри заявили о важности обеспечения жителей палестинского анклава достаточным количеством гуманитарной помощи.

Утром 7 мая телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские военные осуществили штурм КПП «Рафах» и остановили его работу. Позже пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила о начале точечной контртеррористической операции в одноименном городе.

Ранее в конгрессе США призвали арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за ситуации в секторе Газа.

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