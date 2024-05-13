Шойгу будет курировать работу ФСВТС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ станет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Его слова приводит ТАСС.

«Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что речи о том, что Шойгу будет непосредственным руководителем этой службы, не идет.

12 мая российский президент Владимир Путин подписал указ «О Секретаре Совета безопасности Российской Федерации». В документе говорилось о назначении Шойгу на соответствующий пост, при этом решение вступило в силу незамедлительно. В тот же день глава государства предложил назначить на пост министра обороны страны Андрея Белоусова, который раньше занимал должность заместителя премьер-министра.

Накануне Песков также заявил, что Шойгу продолжит работать в знакомой изнутри сфере — ФСВТС. До этого указом Путина ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны в прямое подчинение президента РФ.

Ранее новость об отставке Шойгу с поста министра обороны РФ заняла первые полосы в зарубежных СМИ.