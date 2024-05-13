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Медведев назвал игроков «Зенита» импотентами и нарвался на критику

Гаджиев осудил Медведева за то, что тот назвал игроков «Зенита» импотентами

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев осудил председателя правления петербургского «Зенита» Александра Медведева, который, по информации журналиста Ивана Карпова, обозвал своих игроков «импотентами». Слова Гаджиева приводит Legalbet.

«Я бы не стал так жестко говорить о футболистах, как Медведев. Команда — это живой организм, у которого бывают спады. Она может нехорошо себя чувствовать, переносить какие-то болезни.

Эта болезнь не связана с импотенцией. У «Зенита» меняется состав: Малком ушел, пришли новые футболисты, и пока неясно, сыгрались они или нет», — сказал Гаджиев.

Также президент «Динамо» отметил, что бразильские игроки «Зенита», которые являются лидерами команды, по-прежнему сохраняют высокую мотивацию. По мнению Гаджиева, это заметно по тому, как футболисты идут в жесткие единоборства и вступают в конфликты на поле.

Наконец, Гаджиев объяснил спад «Зенита» тем, что вырос общий уровень чемпионата России и сине-бело-голубым стало сложнее побеждать другие клубы.

«Чемпионат стал на порядок сильнее, чем в те годы, когда мы в еврокубках могли в 20 матчах одержать одну победу и сыграть несколько раз вничью. Понятно, что «Зенит» не имеет права проигрывать столько матчей, но уровень чемпионата стал другим», — отметил Гаджиев.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 51 очком. Лидирует московское «Динамо» (53).

В последних пяти матчах «Зенит» потерпел три поражения и дважды сыграл вничью.

Ранее чемпион России рассказал об агрессии фанатов «Зенита».

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