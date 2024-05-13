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В Грузии назвали дату окончательного принятия закона об иноагентах

Премьер Кобахидзе: парламент Грузии 14 мая примет закон об иноагентах

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Nadja Wohlleben/Reuters

Парламент Грузии на пленарном заседании 14 мая примет в третьем и окончательном чтении закон об иноагентах. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

«Завтра парламент Грузии будет действовать в соответствии с рациональной волей большинства населения Грузии и в третьем чтении примет закон об иноагентах, который сыграет важнейшую роль в завершении так называемой поляризации, навязанной извне», — сказал глава грузинского правительства.

13 мая юридический комитет грузинского парламента одобрил в III чтении законопроект об иностранных агентах. Комитет провел заседание в 09:00 (08:00 мск) и одобрил документ в течение нескольких минут. При этом представителей оппозиционных партий на заседание не допустили.

11 мая в Грузии прошла самая многочисленная акция против закона об иноагентах. Митинг, собравший несколько тысяч человек, был приурочен ко Дню Европы. Протестующих разогнал проливной дождь.

Ранее в Грузии заявили, что закон об иноагентах поможет избежать госпереворота.

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