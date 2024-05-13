Премьер Грузии осудил избиение полицией противников закона об иноагентах

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе осудил избиение полицией протестующих против закона об иноагентах жителей страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне очень не нравятся такие инциденты. Я еще раз призываю всех встречать с максимальной терпимостью любые провокации», — сказал Кобахидзе на пресс-конференции.

13 мая сообщалось, что специальная следственная служба Грузии начала расследование по делу о превышении полномочий полицией по отношению к участникам акции против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси.

Рассматриваемый в парламенте Грузии закон об иноагентах вызвал неоднозначную реакцию внутри страны и за рубежом. В случае его принятия все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

С середины апреля в Грузии проходят акции, участники которых требуют отозвать с рассмотрения законопроект. В свою очередь, сторонники законопроекта полагают, что он поможет избежать инициируемого внешними силами госпереворота.

Закон об иноагентах будет окончательно рассмотрен парламентом Грузии 14 мая.

Ранее в ФРГ пригрозили Грузии отказом от переговоров о членстве в ЕС.