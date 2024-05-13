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Премьер Грузии осудил избиение полицией противников закона об иноагентах

Кобахидзе осудил избиение полицией митингующих в Тбилиси

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Irakli Gedenidze/Reuters

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе осудил избиение полицией протестующих против закона об иноагентах жителей страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне очень не нравятся такие инциденты. Я еще раз призываю всех встречать с максимальной терпимостью любые провокации», — сказал Кобахидзе на пресс-конференции.

13 мая сообщалось, что специальная следственная служба Грузии начала расследование по делу о превышении полномочий полицией по отношению к участникам акции против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси.

Рассматриваемый в парламенте Грузии закон об иноагентах вызвал неоднозначную реакцию внутри страны и за рубежом. В случае его принятия все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

С середины апреля в Грузии проходят акции, участники которых требуют отозвать с рассмотрения законопроект. В свою очередь, сторонники законопроекта полагают, что он поможет избежать инициируемого внешними силами госпереворота.

Закон об иноагентах будет окончательно рассмотрен парламентом Грузии 14 мая.

Ранее в ФРГ пригрозили Грузии отказом от переговоров о членстве в ЕС.

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