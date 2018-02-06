«Нафтогаз» отказался показать правительству решение суда по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» отказался предоставить министерству энергетики и угольной промышленности Украины решение Стокгольмского арбитража по газовому спору с «Газпромом». Об этом сообщают «Украинские новости».

«На сегодняшний день компания и ПАО «Газпром» не имеют договоренности о возможности разглашения деталей арбитражного процесса или арбитражного решения. Таким образом, эта информация имеет ограниченный доступ», — заявили в «Нафтогазе».

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Уточняется, что при нарушении данной договоренности «может возникнуть опасность оспаривания решения арбитража проигравшей стороной».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» засекретил решение суда по спору с «Газпромом».