В Минфине выступили против повышения налоговой нагрузки

Замминистра финансов России Илья Трунин заявил, что Минфин хотел бы не повышать налоговую нагрузку в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть условия, которые влияют на параметры налоговой системы, поэтому как бы мы ни хотели снизить налоги, не всегда это получается. Но в целом, мы считаем, налоговая нагрузка расти не должна», — сказал Трунин.

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Он также подчеркнул, что величина налогов зависит не от того, высокий или низкий уровень нагрузки существует в экономике, а от того, какие расходные обязательства есть у правительства.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что власти намерены внести корректировки в налоговую систему.