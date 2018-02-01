Компания Порошенко потребовала прекратить использовать название «Киевский торт»

Принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко кондитерская компания Roshen подала иск против торговой сети «Ашан», требуя запретить похожую на упаковку «Киевского торта» коробку для десерта. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на сайт Хозяйственного суда Киева.

Как стало известно, представители компании Roshen требуют запретить ООО «Ашан Украина Гипермаркет» использование названий «Киевский торт» и «Киевский», а также изображения листьев и каштанов на упаковке, так как покупатель может спутать другое кондитерское изделие с продукцией украинской компании.

Реклама

Такие же претензии предъявлены к ООО «Беллария», от которой требуют уничтожения всех этикеток и упаковок тортов с аналогичными надписями и графическими символами.

Рассмотрение дела назначено на 5 февраля.