Россельхознадзор разрешил ввоз томатов еще с пяти турецких предприятий

Россельхознадзор с 1 февраля разрешает ввоз в Россию томатов еще с пяти турецких предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что с 1 февраля 2018 года под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики разрешен ввоз на территорию России томатов происхождением Турецкая Республика с еще пяти турецких предприятий, проинспектированных Россельхознадзором в декабре 2017 года», — заявили в Россельхознадзоре.

Ранее, с 1 ноября, ведомство разрешило ввоз в Россию томатов с трех турецких предприятий.