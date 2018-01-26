Силуанов назвал то, что позволит России улучшить рейтинги

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что стабильность в российской экономике позволит международным рейтинговым агентствам в 2018 году улучшить рейтинги России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Всего за один год прогноз агентства Moody's по рейтингу России поднялся с «негативного» до «позитивного». Сегодня все компании «большой тройки» едины в позитивном прогнозе по рейтингам нашей страны. Надеюсь, макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России», — сказал Силуанов.

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Он также подчеркнул, что Moody's отметило именно бюджетное правило как одно из основных драйверов улучшения прогноза, важнейшей структурной реформы, существенно снизившей чувствительность российской экономики к внешним шокам.

Ранее сообщалось, что Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России.