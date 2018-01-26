Трамп хочет видеть сильный доллар

Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет увидеть в будущем сильный доллар. Об этом он сообщил CNBC.

«Доллар будет становиться сильнее и сильнее, и по итогу я хочу видеть сильный доллар», — сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Уточняется, что последнее заявление президента США расходится с его прошлыми комментариями.

Ранее сообщалось, что доллар упал до минимума с 2014 года.

Как стало известно, это произошло после того, как министр финансов США Стивен Мнучин высказал поддержку слабой национальной валюте.