МВФ рассказал об ожиданиях по цене на нефть

Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз по цене на нефть на 2018 год, до $59,9 за баррель. Об этом сообщается в докладе фонда.

«Предполагаемая средняя цена на нефть, составленная на основе фьючерсов (на 11 декабря 2017 года), составляет $59,9 за баррель в 2018 году и $56,4 за баррель в 2019 году», — заявили в МВФ.

Реклама

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что текущие цены на нефть на уровне около $70 за баррель неустойчивы, в среднесрочной перспективе вероятно их падение до $60.

Он подчеркнул, что текущее увеличение цен на нефть ведет к росту инвестиций и добычи разными странами.