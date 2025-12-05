Известную комикессу обвинили в харассменте

Полиция начала расследование в отношении комикессы Пак На Рэ, обвиненной в насилии

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении известной в стране комикессы Пак На Рэ. Об этом сообщает Korea Herald.

Бывшие сотрудники подали против 40-летней актрисы жалобу о харассменте на рабочем месте. По данным полицейского участка Каннама, обвинения выдвинуты против самой Пак На Рэ, ее матери, ее компании, врача и еще одному бывшего члена ее команды.

Обвинители подали иск об аресте имущества Пак на сумму $67,9 тыс., утверждая, что она может скрыть свои активы, если они подадут иск о возмещении ущерба.

Предполагаемое жестокое обращение, о котором говорят экс-сотрудники, включало в себя приказы персоналу выполнять личные поручения, в том числе выписывать медицинские рецепты по доверенности, отказы оплачивать связанные с работой расходы, словесное и физическое насилие.

Актриса пока не делала официальных заявлений, но через своего представителя передала, что обвинения ее задели.

После начала расследования телеканал MBC отменил съемки нового шоу Пак На Рэ без уточнения причин.

