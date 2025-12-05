СМИ сообщили о пропаже россиянки с ребенком в Таиланде

Ura.ru: россиянка с ребенком пропали на Пхукете после экскурсии

На острове Пхукет в Таиланде пропали гражданка России с ребенком. Родственники не могут связаться с ними пять дней, об этом пишет Ura.ru.

«Сестра пропавшей Светланы из Екатеринбурга рассказала, что семья улетела в Таиланд 26 ноября, чтобы отметить там семилетие дочери. Поселились в Karon Village Hotel, 1 декабря собирались отправиться на экскурсию по островам — и после этого их телефон замолчал. Сообщений нет, в Сети они не появлялись», — сказано в посте.

Турагент, гид и представители отеля не знают, где семья.

По данным агентства, Светлану с дочкой люди ищут своими силами. Так, в отель собирается приехать знакомая семьи, чтобы проверить, были ли мама и ребенок в номере или нет. Других подробностей агентство не приводит.

В Генконсульстве России в Таиланде на момент публикации ситуацию не прокомментировали.

В середине октября в Турции пропали 32-летняя москвичка Дарья Лучкина с 10-летним сыном. Она заявила родственникам, что едет на корпоратив, забрала сына, вместе с ним улетела в Стамбул и перестала выходить на связь. Женщину и ее сына нашли в районе турецкого города Адана, который расположен на границе с Сирией.

По данным Telegram-канала SHOT, женщину могли завербовать террористы. Сейчас мать и сын находятся под присмотром местной полиции, их планируют перевезти в Стамбул и депортировать в Россию.

Ранее туристка из Петербурга пропала в Турции, бросив 12-летнего сына в номере отеля.