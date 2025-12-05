На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бундестаг принял закон о новой модели военной службы

Бундестаг ФРГ поддержал закон о новой модели военной службы
Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Бундестаг Германии проголосовал за законопроект, который обязывает молодежь проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет. Об этом сообщил телеканал CNN.

Большинство законодателей проголосовало за документ: 323 человека «за», 272 — «против», один воздержался.

Бундесрат рассмотрит законопроект до Рождества (25 декабря).

Целью этого закона является увеличение численности вооруженных сил Германии к 2035 году примерно до 260 тыс. солдат по сравнению с нынешними 180 тыс., а также привлечение дополнительных 200 тыс. резервистов.

Законопроект не предусматривает обязательной воинской повинности, но он стимулирует добровольное поступление на военную службу такими мерами, как ежемесячный начальный оклад в размере €2600, что на €450 больше текущего уровня.

При этом если новые квоты набора военнослужащих не будут достигнуты, правительство сохраняет за собой возможность принудительного призыва.

Согласно новой системе, с 2026 года все 18-летние граждане ФРГ будут получать анкету с вопросами об их желании служить в армии, а с июля 2027 года мужчины должны будут проходить обязательные медицинские комиссии.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении добровольной военной службы в стране.

Ранее Мерц заявил, что пока рано говорить об отправке войск на Украину.

