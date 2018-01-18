ОПЕК выполнила соглашение по сокращению добычи нефти почти на 130%
ОПЕК в декабре прошлого года увеличила добычу нефти в месячном выражении на 42,4 тыс. баррелей в сутки, до 32,416 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что картель выполнил соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 129%.
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Также стало известно, что ОПЕК увеличила прогноз по спросу на нефть в мире в на 0,06 млн баррелей в сутки, до 98,51 млн баррелей в сутки.
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия в декабре текущего года сократила добычу нефти на 300,74 тыс. баррелей.