Путин пообещал дополнительно выделить малым городам 5 млрд рублей

Президент России Владимир Путин пообещал выделить дополнительные 5 млрд руб. малым городам на формирование комфортной городской среды. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Глава государства отметил, что не все деньги дошли до малых городов.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень сообщил, что для создания комфортной городской среды в малых городах Минстрой попросит дополнительные 5 млрд руб. из федбюджета.

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«Поскольку дележ уже начался, не будем обманывать ожидания, выделим еще дополнительных 5 млрд руб», — сказал Путин на форуме малых городов и исторических поселений.

По его словам, малым городам будет выделяться 30-100 млн руб, а историческим поселениям — 50 млн руб.

В свою очередь Мень подчеркнул, что распорядительный документ уже есть и добавил, что поддержка планируется пока на два года.