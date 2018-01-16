Голикова объяснила, зачем нужно объединить ПФР, ФОМС и ФСС

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью «Газете.Ru» объяснила, почему требуется объединить Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) в одну структуру.

«Мы можем создать другую управленческую структуру, единую, которая была бы, с одной стороны, с единым расходным бюджетом, с другой стороны, с бюджетом, внутри разделенным на части, которые связаны с обеспечением социального страхования, обеспечением пенсионным и обеспечением здравоохранения», — сказала Голикова.

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По ее словам, действующая система порождает неэффективные расходы. При этом глава Счетной палаты выступает против объединения фондов с Федеральной налоговой службой.

«ФНС – это госорган, он администрирует доходы. И нет никакой необходимости их объединять с государственными внебюджетными. У них разный функционал», – пояснила она.

Ранее Голикова предложила объединить три негосударственных фонда — ПФР, ФОМС и ФСС.