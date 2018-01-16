В Госдуме предложили запретить возвращать нереализованные продукты

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о запрете возврата торговыми сетями нереализованной продукции поставщикам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня в Государственную Думу внесен законопроект, который касается запрета возврата нереализованной продукции. Он защищает и экономические интересы производителей и граждан, и потребительские интересы, защищает жизнь и безопасность наших граждан», — сказала Яровая.

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Она подчеркнула, что запрет на возврат продукции — это сохранение перспективы качественного производства по доступной цене и наиболее приемлемое и выгодное удовлетворение интересов покупателя.

В прошлом году сообщалось, что ФАС ограничит возможности торговых сетей в получении скидок от поставщиков.