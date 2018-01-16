Силуанов рассказал, с чем связано укрепление рубля
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что текущее укрепление рубля связано с повышением интереса зарубежных инвесторов к ценным бумагам России. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
«Сейчас мы видим некоторое укрепление курса, связано это с тем, что в начале года видим большой интерес со стороны иностранных инвесторов к активам, которые выпускает Россия», — сказал Силуанов.
Реклама
Он подчеркнул, что интерес к российским бумагам на последних аукционах значителен.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ухудшило оценку роста российской экономики.