Силуанов рассказал, с чем связано укрепление рубля

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что текущее укрепление рубля связано с повышением интереса зарубежных инвесторов к ценным бумагам России. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Сейчас мы видим некоторое укрепление курса, связано это с тем, что в начале года видим большой интерес со стороны иностранных инвесторов к активам, которые выпускает Россия», — сказал Силуанов.

Реклама

Он подчеркнул, что интерес к российским бумагам на последних аукционах значителен.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ухудшило оценку роста российской экономики.