«Газпром» намерен увеличить инвестиции в «Турецкий поток» почти в два раза

«Газпром» в текущем году намерен увеличить почти в два раза инвестиции в строительство «Турецкого потока», до 182,4 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что инвестиции «Газпрома» в газопровод в 2017 году составили 92,8 млрд руб.

Помимо этого, «Газпром» собирается увеличить инвестиции в строительство газопровода «Сила Сибири» на 4%, до 217,988 млрд руб.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что вторая нитка газопровода «Турецкий поток» будет строиться только при получении твердых гарантий от Еврокомиссии.