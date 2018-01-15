Лавров рассказал, в каком случае будет строиться вторая нитка «Турецкого потока»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вторая нитка газопровода «Турецкий поток» будет строиться только при получении твердых гарантий от Еврокомиссии. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Турецкий поток», который может быть продлен в Европу, пока только первая нитка, непосредственно для потребителей в Турции строится. А вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии Еврокомиссии, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с «Южным потоком», — сказал Лавров.

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Он подчеркнул, что Россия будет готова на любой вариант, который не будет сорван.

Ранее сообщалось, что «Газпром» построил около 38% морской части «Турецкого потока».