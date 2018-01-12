WWF призвал Меркель остановить «Северный поток – 2»

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии призвали немецких политиков остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Такое письмо они направили канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю ХСС Хорсту Зеехоферу и лидеру СДПГ Мартину Шульцу, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Der Tagesspiegel.

Экологи сравнили газопровод с климато-политическим тупиком, который «угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза»

Реклама

Авторы письма также призывают власти Германии провести «критическую проверку процедуры утверждения» проекта российского газопровода. Отмечается, что при этом они готовы добиваться закрытия проекта через суд.

В ноябре в Дании приняли закон против прокладки «Северного потока — 2».