Украина сократила импорт газа из-за теплой зимы

Украина с начала января 2018 года понизила среднесуточный импорт природного газа на 16,2%, до 25,8 млн кубометров. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные «Укртрансгаза».

«При этом среднесуточный импорт в декабре на 29,8% (на 13,1 млн кубометров) ниже аналогичного показателя за ноябрь (43,9 млн кубометров), что связано с теплой погодой и высокими запасами в подземных хранилищах (ПХГ)», — сообщает агентство.

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Уточняется, что среднесуточный импорт газа в начале января 2017 года составлял 48,1 млн кубометров.

Ранее на Украине сообщили о рекордном транзите газа в 2017 году.