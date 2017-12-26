Совфед одобрил закон о ежемесячных выплатах на первенца

Совфед одобрил президентский закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении первого или второго ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Для выплат на первого ребенка в 2018 году предусмотрено 21,4 млрд руб., в 2019 году — 55,1 млрд руб. Ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка будут осуществляться из средств материнского капитала. При этом потребуется выделение из федерального бюджета трансферта Пенсионному фонду: в 2018 году — 24,6 млрд руб., в 2019 году — 63,4 млрд руб., в 2020 году — 78,2 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект о ежемесячных адресных выплатах семьям при рождении ребенка.