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В России могут запретить плавающие ставки по ряду кредитов

Дума подготовила ко второму чтению проект о запрете плавающей ставки по кредитам

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Госдумы подготовили ко второму чтению законопроект о запрете плавающей ставки по отдельным кредитам населению и микропредприятиям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас если мы ничего менять не будем, то у нас кредиторы имеют возможность без ограничений каких-либо предоставлять гражданам… и необеспеченные кредиты, и ипотеку по плавающей ставке», — отметила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елена Данилова.

Первая редакция проекта не предусматривала распространение ограничений на выдачу кредитов под плавающий процент микропредприятиям. Этот и ряд других пунктов были добавлены позже. Комитет по финрынку одобрил все семь поправок на заседании в среду.

До этого экономист Николай Кузнецов рассказал о плюсах и минусах вклада с привязкой к ставке ЦБ. При этом эксперт отметил, что такой инструмент, скорее всего, будет предпочтителен для состоятельных вкладчиков.

Ранее россиян предупредили о рисках при вкладах с высокими ставками.

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